Le sélectionneur de l’équipe nationale du Bénin, Gernot Rohr, a dévoilé une liste de 30 joueurs pour un stage de préparation à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025), qui se déroulera du 21 décembre au 18 janvier au Maroc. Le stage débutera le 10 décembre, dans le cadre des préparatifs avant le tournoi continental.

Pour cette convocation, Rohr mise sur un mélange d’expérience et de jeunes talents, afin de renforcer la compétitivité des Guépards et de maximiser leurs chances dans le groupe D, où le Bénin affrontera le Sénégal, la RD Congo et le Botswana.

Première convocation pour Azongnitodé

Le défenseur central Charlemagne Azongnitodé, évoluant au club finlandais AC Oulu, fait pour la première fois partie de la sélection. Le technicien allemand souhaite ainsi élargir les options défensives et tester de nouvelles combinaisons avant la compétition.

Composition de la sélection béninoise

La liste de 30 joueurs comprend :

Gardiens : Dandjinou Marcel, Allagbé Saturnin, Obassa Serge

Défenseurs : Attidjikou Samadou, Azongnitodé Charlemagne, Fassinou Rodrigue, Kiki David, Moumini Rachid, Ouorou Tamimou, Yohan Roche, Tijani Mohamed, Verdon Olivier

Milieux : Ahlinvi Mattéo, Ahouangbo Mariano, Ahoudo Gislain, D’Almeida Sessi, Dokou Dodo, Hassane Imourane, Kossi Rodrigue

Attaquants : Akimey Adam, Aloko Rodolfo, Amoussou Romaric, Dossou Jodel, Hountondji Andreas, Mounié Steve, Olaïtan Junior, Rachidou Razack, Santos Felipe, Tessilimi Olatoundji, Tosin Aiyegun

Ce rassemblement permettra à Rohr de finaliser les choix pour la CAN-2025 et de préparer tactiquement son équipe afin d’aborder le tournoi avec un maximum de cohésion et de compétitivité.