Rien ne va plus pour Gérone. Déjà en grande difficulté en Liga, le club catalan a subi une nouvelle désillusion en étant éliminé mercredi dès les 32es de finale de la Coupe du Roi par Ourense, pensionnaire de troisième division, qui s’est imposé 2-1 devant son public.

Avec une équipe largement remaniée, Gérone n’a jamais su imposer son statut face à une formation galicienne habituée à affronter des équipes réserves comme le Real Madrid B ou l’Athletic Bilbao B. La dynamique négative, déjà perceptible en championnat, s’est confirmée dans une rencontre où le club de Liga n’a pas trouvé les ressources pour renverser la situation.

Un ancien européen désormais en crise

Cette élimination prématurée marque un nouveau coup d’arrêt pour Gérone, qui participait encore à la Ligue des champions la saison dernière — une première historique. L’élan de 2023-2024 semble désormais bien loin.

En Liga, le club pointe à une inquiétante 18e place, flirtant davantage avec la zone de relégation qu’avec les ambitions européennes qui l’avaient porté il y a à peine un an. Malgré un sursaut encourageant le week-end dernier, ponctué par un match nul arraché face au Real Madrid, Gérone continue de s’enfoncer dans une saison au scénario inquiétant.

Ourense crée la sensation

Pour Ourense, cette victoire symbolise un exploit retentissant, salué par les supporters présents au stade. Le club de troisième division poursuit ainsi son aventure en Coupe du Roi avec l’un des plus grands faits d’armes de son histoire récente.