Flamengo a conclu une semaine historique. Le club carioca a remporté mercredi le championnat du Brésil grâce à sa victoire contre Cear (1-0) au Maracanã. Ce succès intervient seulement quatre jours après son sacre en Copa Libertadores, la principale compétition de clubs d’Amérique latine. L’équipe confirme ainsi sa domination sportive, portée par un calendrier encore chargé.

Un huitième titre qui marque un record d’ère moderne

Avec 78 points, Flamengo compte désormais cinq unités d’avance sur Palmeiras, son adversaire en finale de la Copa Libertadores, alors qu’il reste une journée à jouer. Le club décroche ainsi son huitième titre national, après ceux obtenus en 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020 et désormais 2025.

Flamengo rejoint Santos au nombre de sacres nationaux et ne reste derrière que Palmeiras, qui totalise 12 titres.

Un doublé rare dans l’histoire du football brésilien

Ce nouveau titre permet à Flamengo d’entrer un peu plus dans l’histoire. Seuls quatre clubs ont réussi un doublé national et continental la même saison : le Santos de Pelé en 1962 et 1963, Flamengo en 2019 et Botafogo en 2024. La performance de 2025 confirme la capacité du club à maintenir un niveau élevé sur plusieurs compétitions.

Le club carioca a aussi été le premier club brésilien à remporter quatre trophées dans la plus prestigieuse compétition de clubs sud-américaine, un palmarès qui renforce son statut de référence dans la région. La saison 2025 s’inscrit dans cette continuité.

Un programme qui se poursuit en Coupe Intercontinentale

La saison n’est pas encore terminée pour Flamengo. L’équipe doit affronter mercredi Cruz Azul, champion de la Concacaf, en Coupe Intercontinentale. Le vainqueur de ce match sera opposé à Pyramids FC, champion d’Afrique, pour une place en finale. Celle-ci est prévue le 17 décembre à Doha face au Paris SG, champion d’Europe en titre. Le club brésilien reste donc engagé dans une compétition mondiale où il peut encore viser une nouvelle finale.