Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti, a eu, ce mercredi, un entretien téléphonique avec son homologue philippine, Maria Theresa P. Lazaro, à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Nafti a, à cette occasion, rappelé les plus importantes dates de coopération et de solidarité qui ont marqué ces relations au cours des cinq dernières décennies, appelant à renforcer le travail conjoint afin de développer ces relations et de les diversifier davantage au service des intérêts des deux peuples amis, indique un communiqué du département.

Le ministre a, par ailleurs, souligné la volonté de la Tunisie de s’ouvrir davantage sur les espaces asiatiques et d’élargir ses partenariats avec les pays de ce continent aux potentiels prometteurs, dont les Philippines, notamment à travers l’intensification des contacts bilatéraux et l’enrichissement du cadre juridique régissant les relations économiques entre les deux pays.

Il a convenu avec son homologue de préparer une feuille de route incluant les principales activités bilatérales futures, notamment le développement des échanges commerciaux et l’exploration de nouveaux marchés pour la promotion de l’huile d’olive tunisienne aux Philippines et dans les pays asiatiques.

Pour sa part, la ministre philippine des Affaires étrangères a réaffirmé la disposition de son pays de renforcer davantage les liens d’amitié et de coopération avec la Tunisie, exprimant sa détermination personnelle à mettre en œuvre le plan d’action conjoint.

Les deux Ministres ont également examiné les possibilités de développer les relations de la Tunisie avec les pays asiatiques, notamment dans le cadre de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), sachant que les Philippines assureront la présidence de cette organisation en 2026.