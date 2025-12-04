Le spectacle “Tango Arabe”, signé par le compositeur et pianiste Mohamed Ali Kammoun, sera présenté les 17 et 20 décembre prochains, respectivement au Théâtre municipal de Tunis et au Théâtre municipal de Sfax.

Après une tournée réussie soutenue par l’Institut français de Tunisie, cette performance fait son grand retour dans une version totalement revisitée. Mélangeant compositions inédites, arrangements de grands classiques arabes et des tableaux de danse créés par la chorégraphe et danseuse Oumaima Mannai, ce spectacle promet de captiver le public.

L’orchestre de Mohamed Ali Kammoun sera accompagné d’un casting vocal composé de Mohamed Ben Salah (finaliste d’Arab Idol), Oussama Nabli (Lauréat du Grand Prix de la chanson tunisienne), Abir Greyaa (premier rôle dans la comédie musicale Nawbit Gharam), ainsi que la chanteuse Mongia Sfaxi.

La première partie du spectacle mettra en lumière la nouvelle création de Mohamed Ali Kammoun, annonçant son opérette prévue pour 2026. La seconde partie offrira aux spectateurs une relecture audacieuse de grands classiques du répertoire arabe… en tangos, pour une expérience musicale et visuelle unique.