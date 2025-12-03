Le long métrage tunisien “Round 13” de Mohamed Ali Nahdi a remporté le prix Crystal Simorgh du meilleur film, lors de la 43ème édition du Fajr International Film Festival, qui s’est tenue dans la ville de Shiraz, en Iran, du 26 novembre au 3 décembre 2025.

Le film, qui a concouru dans la compétition des premiers et deuxièmes films, est une fiction autour de la résilience et des luttes modernes. Réalisé par Mohamed Ali Nahdi et écrit par Sophia Haoues, il réunit en tête d’affiche Helmi Dridi (Kamel) et Afef Ben Mahmoud (Samia), deux protagonistes au cœur d’un drame qui raconte la vie de Kamel, ancien champion de boxe ayant troqué la célébrité pour une existence paisible auprès de sa femme, Samia, et de leur fils, Sabri. Mais lorsqu’un simple accident révèle que Sabri est atteint d’une tumeur osseuse, leur monde bascule.

“Round 13” sera présenté lors d’une séance spéciale dans le cadre de la sélection officielle Hors Compétition de la 36ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC, 13-20 décembre 2025).