La Fédération mexicaine de football a annoncé, mardi, que la sélection nationale affrontera le Portugal et la Belgique à la fin du mois de mars 2026, dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du monde, coorganisée avec les États-Unis et le Canada.

Le Portugal pour inaugurer le stade Banorte

Le premier match de cette fenêtre internationale se tiendra le 28 mars à Mexico, face au Portugal de Cristiano Ronaldo, actuel 6e au classement Fifa. Cette rencontre aura une portée symbolique puisqu’elle servira à inaugurer officiellement le stade Banorte, nouveau nom de l’historique stade Azteca, rénové et rebaptisé en mars dernier.

Portée désormais à 90.000 places, l’enceinte deviendra en 2026 le premier stade au monde à accueillir trois Coupes du monde, après les éditions de 1970 et 1986. La Direction technique nationale mexicaine (DTN) souligne que ce match marquera « la réouverture de l’emblématique enceinte mexicaine », appelée à redevenir un lieu central du Mondial.

La Belgique en clôture à Chicago

Trois jours plus tard, le 31 mars, le Mexique (15e mondial) se déplacera à Chicago pour y affronter la Belgique, classée 8e par la Fifa. Le match se jouera au Soldier Field, l’un des stades majeurs aux États-Unis qui accueillera également des rencontres du Mondial.

Une préparation face à des adversaires de haut niveau

Ces deux affiches de prestige permettront au sélectionneur mexicain de mesurer le niveau de son équipe à moins de trois mois du coup d’envoi du Mondial nord-américain. Les trois nations sont déjà qualifiées : le Mexique en tant que pays hôte, tandis que le Portugal et la Belgique ont validé leur billet lors des dernières journées de qualification en novembre.

Ces tests contre deux sélections du top mondial offriront une première indication sur la capacité de la « Tri » à rivaliser avec l’élite du football international avant d’aborder « sa » Coupe du monde.