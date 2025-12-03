Le premier Congrès national des laboratoires d’analyses médicales des polycliniques de la CNSS se tiendra le jeudi 11 décembre 2025 à Tunis. Cet événement scientifique majeur est organisé conjointement par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et l’Association tunisienne des techniciens en biologie (ATUTEB), dans le cadre de leur partenariat stratégique.

Le congrès, annoncé sur la page Facebook de l’ATUTEB, réunira les techniciens, biologistes et responsables des laboratoires des polycliniques de la CNSS de tout le pays. Il vise à favoriser les échanges sur les dernières avancées techniques, les bonnes pratiques et les défis du secteur de la biologie médicale.

Les participants approfondiront leurs connaissances autour de six thèmes clés : les urgences en biochimie clinique, les anticorps antinucléaires en pratique de laboratoire, les pathologies hémorragiques héréditaires de l’hémostase, les prélèvements bactériologiques de la théorie à la pratique, le rôle du laboratoire de biologie médicale dans la lutte contre le VIH, et le contrôle national de qualité en Tunisie.

Organisé dans un esprit de partage, ce congrès se veut une plateforme unique pour renforcer les liens professionnels, actualiser les savoirs et promouvoir l’excellence dans les laboratoires médicaux tunisiens.