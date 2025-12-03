Téléchargez votre Exemplaire de WMC LEMAG

Ce numéro 245 (20 novembre 2025) place les seniors au cœur de l’agenda : la Tunisie compte désormais plus de 2 millions de personnes de 60 ans et plus, soit 16,88 % de la population, contre 11,38 % dix ans plus tôt.

Le dossier souligne les fragilités de la couverture sociale (52 % seulement des seniors, avec un fort décrochage pour les femmes) et la nécessité d’une politique publique lisible.

En parallèle, l’éditorial et le dossier « Un budget 2026 entre utopie et désillusion ? » critiquent un PLF 2026 jugé flou, riche en promesses mais pauvre en chiffrage et en réformes structurantes, malgré l’affichage d’un « retour de l’État social ».

Les volets économie et international mettent en avant les transferts de la diaspora et le tourisme (12,7 milliards de dinars cumulés en neuf mois) comme amortisseurs, et détaillent une relation Tunisie–UE centrée sur le commerce (70 % des exportations tunisiennes) et la transition énergétique (3 milliards € d’investissements prévus, objectif 35 % de renouvelables et projet Elmed).

Enfin, le magazine ouvre des pistes de tourisme pour seniors et d’habitat (800 000 logements inoccupés) comme relais de croissance.

