L’Arabie saoudite a réussi ses débuts dans la Coupe arabe de la FIFA Qatar-2025 en s’imposant 2-1 face à Oman, mardi soir, au stade de la Cité de l’Éducation à Al-Rayyan. Le match comptait pour la première journée du groupe B, dans une compétition programmée du 1er au 18 décembre.

Un premier acte fermé avant une seconde période animée

La rencontre a démarré prudemment, sans but avant la pause. Les deux équipes ont attendu la seconde période pour se découvrir et imposer un rythme plus soutenu. Les Saoudiens ont ouvert le score grâce à Al-Buraikan, auteur d’une tête à la 55e minute. Ce but a modifié la dynamique et obligé Oman à réagir.

Oman est revenu dans le match au terme d’une action conclue par Al-Habashi à la 70e minute. L’égalisation a relancé les débats et offert un dernier quart d’heure plus dense, marqué par des phases offensives de part et d’autre.

L’Arabie saoudite s’arrache pour décrocher les trois points

La réaction saoudienne a été rapide. Al-Shehri a inscrit le but victorieux à la 77e minute, redonnant l’avantage aux siens. Cette réalisation a suffi pour sceller le succès, malgré les tentatives d’Oman pour revenir dans la partie.

Avec cette victoire, l’Arabie saoudite lance sa campagne dans le groupe B avec trois points précieux dans un format où seuls les deux premiers accèdent aux quarts de finale.

Comores battues et l’Égypte accrochée

Dans les autres rencontres disputées mardi, les Comores, engagées dans le même groupe B, ont raté leurs débuts historiques dans la compétition en s’inclinant 3-1. De son côté, l’Égypte a été tenue en échec par le Koweït (1-1). Ces résultats resserrent les positions dans un groupe B où l’Arabie saoudite prend temporairement l’avantage.

L’Algérie entre en scène mercredi dans le groupe D

Championne en titre, l’Algérie débute la défense de son trophée mercredi face au Soudan, au stade Ahmed-Bin-Ali (13h00). L’autre rencontre du groupe D opposera l’Irak au Bahreïn au stade 974 (15h30). Les équipes viseront un départ solide dans une compétition où la qualification pour les quarts de finale se joue uniquement sur les deux premières places.