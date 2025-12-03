Manchester City a vécu une soirée contrastée, mardi, en s’imposant 5-4 sur la pelouse de Fulham après avoir mené 5-1. Le match, totalement ouvert, a été lancé par Erling Haaland, auteur de son 100e but en Premier League à seulement 25 ans.

Un départ idéal puis une avance confortable

Le début de rencontre a tourné en faveur des visiteurs. Haaland a ouvert le score à la 17e minute, puis a servi Tijjani Reijnders pour le 2-0 à la 37e minute. Fulham a réduit l’écart juste avant la pause grâce à Emile Smith Rowe (45e+2), mais Phil Foden a rapidement redonné de l’air aux siens.

L’attaquant anglais a signé un doublé décisif, avec un premier but à la 44e minute, puis un second dès la reprise (48e), portant le score à 4-1. Jérémy Doku a ensuite ajouté un cinquième but pour City sur un tir dévié par un défenseur adverse (54e).

La défense s’effondre et City frôle la catastrophe

L’équipe de Pep Guardiola avait déjà vécu un scénario comparable trois jours plus tôt contre Leeds (3-2). Mardi, la fragilité défensive est réapparue. Fulham a réagi par Alex Iwobi (52e), avant que Samuel Chukwueze ne relance complètement le suspense avec deux réalisations (72e, 78e).

La fin de match a été tendue. Fulham a réclamé un pénalty à la 84e minute, sans obtenir gain de cause. Puis Josko Gvardiol a sauvé City en repoussant un ballon devant sa ligne dans un temps additionnel interminable (90e+8).

Une victoire fragile mais importante au classement

Cette performance défensive préoccupante a éclipsé la bonne opération comptable réalisée par Manchester City. Les joueurs de Guardiola, deuxièmes avec 28 points, reviennent à deux longueurs du leader Arsenal, qui compte 30 points et reçoit Brentford mercredi.

La rencontre a aussi été marquée par un nouveau cap franchi par Erling Haaland. L’attaquant, arrivé en 2022 du Borussia Dortmund, a atteint la barre des 100 buts en Premier League en seulement 111 matches. Il devance ainsi Alan Shearer, qui avait atteint ce total après 124 apparitions.