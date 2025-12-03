Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, mardi, au palais de Carthage, l’ambassadeur du Japon en Tunisie, Takeshi Osuga, venu lui rendre une visite d’adieu à l’occasion de la fin de sa mission dans notre pays.

Selon un communiqué de la présidence de la république, le chef de l’Etat a mis en avant la solidité des relations d’amitié et de coopération fructueuse entre la Tunisie et le Japon, se félicitant des résultats accomplis tant sur le plan bilatéral que dans le cadre de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD), dont la huitième session s’est tenue en Tunisie en 2022 et la neuvième à Yokohama au mois d’août dernier, avec la participation d’une délégation tunisienne de haut niveau.

Lors de cette réunion, le président Saïed a réaffirmé la volonté de la Tunisie de consolider davantage la coopération avec le Japon dans les différents domaines, de manière à ouvrir des perspectives prometteuses et à contribuer à la réalisation de plusieurs projets communs.

Il a en outre salué l’ambassadeur du Japon à Tunis pour ses efforts déployés en vue de raffermir davantage les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays qui s’apprêtent à fêter prochainement le 70e anniversaire de l’établissement de leurs relations bilatérales.

Pour sa part, l’ambassadeur nippon s’est félicité de la confiance mutuelle entre les deux pays, saluant le processus de coopération bilatérale entre les deux pays et les solides liens de fraternité liant la Tunisie au Japon.

L’ambassadeur japonais a, par ailleurs, réaffirmé la disposition de son pays à poursuivre la coopération avec notre pays et à diversifier ses projets d’investissement avec la Tunisie, notamment, dans le secteur des infrastructures, faisant part à ce propos de sa gratitude pour le soutien qu’il a reçu durant sa mission en Tunisie.

Un soutien qui lui a permis d’accomplir au mieux sa mission et de développer davantage les relations bilatérales au service des intérêts communs des deux pays et de leurs peuples amis, lit-on encore de même source.