La réunion du conseil ministériel, tenue mardi à la Kasbah sous la présidence de la cheffe du gouvernement Zarra Zaafrani Zenzeri, a été consacrée à l’examen du projet du plan de développement pour la période 2026-2030.

A cette occasion, la cheffe du gouvernement a souligné que l’élaboration de ce plan est le résultat d’une série de réunions tenues avec les conseils locaux, régionaux et des districts, lesquels ont joué un rôle central en étant associés au processus de planification et à la définition des priorités au niveau des projets de développement, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Elle a affirmé que le plan de développement 2026-2030 repose sur une approche de “construction par la base” garantissant l’harmonie entre la politique de l’État et les programmes et projets proposés par les divers conseils, dans le cadre de l’unité de l’État.

Zenzeri a précisé que conformément à la vision du président de la République Kaïs Saïed, ce plan vise à instaurer un nouveau modèle de développement fondé sur les principes de justice sociale et d’équité, reflétant les valeurs consacrées par la Constitution tunisienne et répondant aux choix et aux aspirations légitimes des Tunisiens à un développement juste et équilibré.

Au cours de cette réunion, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh a présenté un exposé sur les principaux axes du plan de développement 2026-2030, qui s’articulent notamment autour du renforcement de l’inclusion sociale, de la prise en charge des catégories vulnérables, de la réduction des disparités de développement entre les régions, de la consolidation de la souveraineté hydrique et de la souveraineté énergétique.

Le projet du plan de développement mise également sur la transition numérique, l’instauration d’un modèle industriel moderne et la facilitation de l’accès au financement, ajoute le communiqué.

Au terme de la réunion, la cheffe du gouvernement a insisté sur le fait que le plan de développement 2026-2030 ne constitue pas seulement un document économique, mais représente une étape nationale essentielle dessinant les contours de la prochaine phase et fondant les choix et orientations politiques de l’Etat.