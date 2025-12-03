Le Centre de Promotion des Exportations ( CEPEX) organise, le 5 décembre courant, à son siège, un séminaire consacré au “Nouvelles exigences de transition vers des modèles durables et de leurs impacts sur la performance de l’export de produits agroalimentaires”.

Organisé en collaboration avec le programme suisse de promotion des importations (SIPPO), ce séminaire a pour objectif de conseiller les entreprises agroalimentaires à l’intégration de la durabilité dans leurs stratégies export.

Un panel d’experts et de spécialistes nationaux et internationaux partageront leur savoir-faire et leurs expériences pour une meilleure connaissance des enjeux de la durabilité dans les chaînes de valeur agroalimentaires. Les entreprises souhaitant participer à ce séminaire sont appelées à s’inscrire à en ligne , et ce au plus tard le 4 décembre 2025 à midi.