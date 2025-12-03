Seize films représentant dix pays arabes et africains figurent dans la sélection officielle de la compétition des courts-métrages de la 36e édition des Journées cinématographiques de Carthage.

La liste des films vient d’être dévoilée sur la page Facebook du festival, dont la 36e édition se déroulera du 13 au 20 décembre 2025.

Trois films tunisiens sont en compétition : Sursis de Walid Tayaa, Tomates maudites de Marwa Tiba et Le fardeau des ailes de Rami Jarboui.

L’Égypte, le Liban, la Palestine et le Sénégal sont représentés par deux films chacun. Les cinq courts restants proviennent d’Afrique du Sud, d’Algérie, du Cap-Vert, du Togo et de Syrie.

Liste des courts-métrages en compétition :

Aasvoëls, Dian Weys (Afrique du Sud)

Gardiennes de nuit, Nina Khada (Algérie)

A Última Colheita, Nuno Bonaventura Miranda (Cap-Vert)

Oranges Road, Sami Farah (Syrie)

Une Mémoire en Ruine, Mathias Noussougnon (Togo)

Breaking Out of Ali and Maher’s Base, Abanoub Youssef (Égypte)

32 B, Mohamed Taher (Égypte)

ELLE, Michèle Tyan (Liban)

She’s Swimming, Liliane Rahal (Liban)

Coyotes, Said Zagha (Palestine)

Intersecting Memory, Shayma Awawdeh (Palestine)

Rafet, Khadidiatou Sow (Sénégal)

Café?, Bamar Kane (Sénégal)

Sursis, Walid Tayaa (Tunisie)

Tomates maudites, Marwa Tiba (Tunisie)

Le fardeau des ailes, Rami Jarboui (Tunisie)