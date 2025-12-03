Pour la première de «Rêve(s)… Comédie noire», du duo Jalila Baccar et Fadhel Jaïbi, le public est plongé durant 2h20 mn dans une expérience théâtrale intense, tant au niveau du fond que sur la forme pour une coproduction de Familia Production et Art Distribution- Le Rio. Cette œuvre redéfinit la relation entre le théâtre et la réalité de la Tunisie contemporaine à travers une vision esthétique et intellectuelle mêlant l’humour noir à l’analyse subtile des blessures de la société.

Ce duo revient sur scène pour exposer les contradictions et révéler la fragilité du quotidien, mais également pour requestionner sans apporter des solutions toutes prêtes, et en plaçant plutôt le public face à un miroir qui reflète une réalité fracturée qui s’effrite, mais qui résiste encore.

Le titre de la pièce de théâtre « Rêve(s)… Comédie noire », présenté en avant-première au Théâtre Le Rio samedi soir, à Tunis, lors de la soirée d’ouverture des 26èmes Journées Théâtrales de Carthage (22-29 novembre 2025), est le sésame pour le monde du théâtre. Dans le titre, les parenthèses entourant le s dépouillent le rêve de sa certitude suivi de trois points de suspension face à la comédie noire.

L’expression « comédie noire » donne le ton et l’atmosphère générale de la pièce, suggérant un rire né de la souffrance, ainsi qu’une joie qui révèle une tristesse cachée dans un étrange paradoxe entre l’espoir et la réalité, comme l’exprime amèrement le personnage joué par Jalila Baccar durant la représentation en déclarant : « Ils ont même corrompu nos rêves. » .Fort de cette signification, le titre devient une porte d’entrée esthétique et intellectuelle, préparant le public à un univers théâtral où aspirations et désillusions coexistent.

Un vieux bâtiment en restauration et une nation qui résiste à l’effondrement

Dans cette œuvre, Jaïbi a choisi de situer l’action dans un vieux bâtiment qui semble au bord de l’effondrement mais qui fait l’objet d’une restauration continue, dans une métaphore claire d’une réalité oscillant entre l’effondrement et les tentatives de sauvetage. Au début de la pièce, le lieu semble ordonné et organisé, comme si la vie qui s’y déroule repose encore sur un fragile équilibre. Mais rapidement, ce système se désagrège au fil du déroulé des événements et de l’intensification des tensions entre les personnages, transformant peu à peu le lieu en un espace mêlant chaos et désordre. Les échafaudages et les bâches en plastique en témoignent visuellement de l’état de la restauration n’en est qu’à ses débuts et que le lieu, à l’image de la société, est en pleine mutation avec des travaux qui n’en finissent pas. Avec l’accélération des évènements la vaisselle est éparpillée, avec les restes de nourriture et les chaises renversées, l’endroit devenant une manifestation visuelle de l’effondrement intérieur que vivent ces personnages, comme si la transformation de l’espace en lui-même était l’expression de la transformation des êtres et des relations.

Les personnages sont une telle une mosaïque qui représente un large éventail de la réalité tunisienne. Ils portent leur véritable nom scène à savoir Jalila Baccar, Jamel Madani, Mohamed Châabane, Mounir Khazri et Mariem Ben Hamida. La performance théâtrale abolit la distance entre le soi et le personnage et, transformant la scène en un espace de confrontation directe entre l’acteur et son clone scénique. La pièce révèle des personnages aux tempéraments, milieux et points de vue différents, forcés de coexister dans un même espace où le bâtiment devient ainsi un symbole de la nation avec toutes ses contradictions, où les personnages s’affrontent parfois et s’unissent dans d’autres cas. Leurs relations semblent dominées par une angoisse existentielle et une réalité quotidienne suffocante, jusqu’à ce que la famille ou le groupe partageant cet espace devienne un microcosme de la Tunisie contemporaine, du monde arabe et de l’Homme en général, dans son environnement existentiel universel.

“Rêve” reporté

Les thèmes abordés dans cette pièce ne se limitent pas à une seule dimension, mais s’entrecroisent à divers niveaux dans la pièce. Les événements mettent en lumière le conflit politique que connaît le pays depuis la révolution, avec son ambiguïté et sa confusion, ainsi que la crise économique qui alourdit la vie quotidienne, qui a entrainé à son tour une crise sociale, culturelle et morale qui a brouillé et obscurci la vision de l’avenir. L’œuvre expose ensuite ces fissures, présentant la réalité dans toute sa nudité, sans retouche ni tentative de l’embellir.

Quant au rythme interne de la pièce, il suit une trajectoire ascendante soigneusement étudiée. La représentation démarre par un rythme calme, suggérant que la situation reste sous contrôle. Cependant, ce calme se mue peu à peu en tension, puis en impulsivité, jusqu’à l’explosion. Les dialogues s’intensifient et les conflits s’exacerbent entre les personnages, unis par un même destin tragique. Au lieu de s’unir pour trouver des solutions, leurs disputes s’enveniment jusqu’à ce que la tension atteigne son paroxysme. L’effondrement devient manifeste tant dans le décor que chez les personnages, culminant dans une fin qui présente au spectateur un effondrement quasi total. Peut-être s’agit-il d’une période de douleurs avant la naissance d’une nouvelle conscience au cœur des décombres, donnant naissance à un nouveau « rêve » capable de conscience et de compréhension, éclairant les ténèbres pour un avenir meilleur dans une patrie qui a besoin d’une véritable réforme, et non de simples rafistolages de murs.

Bien que la pièce de théâtre dévoile de nombreuses fractures, elle laisse néanmoins une porte entrouverte à la possibilité de construire un nouveau rêve qui ne soit pas englouti par les parenthèses ni effacé par les points, mais qui retrouve plutôt son sens face à la dévastation.