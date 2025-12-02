Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Slah Zouari, a présidé, mardi, au siège du gouvernorat de Mahdia, la cérémonie de la signature d’un contrat, conclu entre la Tunisie et le cabinet de conseil « MAP Group Airlink », stipulant l’accompagnement pour la sélection d’un partenaire stratégique pour la réalisation du projet touristique intégré de Sebkhet Ben Gheyadha, dans le gouvernorat de Mahdia.

Le ministre a souligné, à cette occasion, que ce contrat “constituera la pierre angulaire du lancement effectif de ce projet, qui contribuera à l’impulsion de développement de la région”.

Il a annoncé, par ailleurs, que son département envisage la création d’un comité de pilotage, qui sera l’interlocuteur direct avec le cabinet de conseil, rappelant que ce dernier disposait d’un délai de deux ans pour finaliser ses missions.

Le projet consiste, en fait, en la mise en place, sur le littoral, d’une ville intelligente moderne, ce qui permettra d’appuyer la compétitivité de la région et d’attirer des investissements locaux et étrangers, a indiqué le gouverneur de Mahdia, Anis Laadhari.

Et de préciser que le cabinet de conseil «MAP Group Airlink» sera appelé à accompagner la Tunisie pour l’identification des investisseurs potentiels, à élaborer un plan directeur du projet et à préparer des propositions détaillées intégrant les dimensions environnementales, sociales et économiques.

Il sera chargé, aussi, d’élaborer une identité visuelle outre la stratégie de marketing et de commercialisation du projet, ainsi que de définir la structure juridique du partenariat et de concevoir un plan d’affaires.

Le cabinet sera responsable, également, de l’accompagnement et du conseil lors de la préparation et de la publication de l’appel d’offres, de la sélection des investisseurs, des négociations avec ces derniers et, enfin, du choix du partenaire stratégique, de la signature des contrats et du lancement des premières phases de la réalisation du projet.