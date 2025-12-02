La conseillère spéciale du vice-président de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII), Supee TERAVANINTHORN a affirmé la disposition de la banque à étudier les projets que la Tunisie compte présenter et à œuvrer pour fournir les financements requis.

Lors d’une rencontre tenue, lundi, 1er décembre 2025, à Tunis, avec le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh , la responsable a souligné que la visite de travail qu’elle effectue, actuellement, en Tunisie, s’inscrit dans la cadre de la volonté de la BAII de connaître de près les programmes de développement de la Tunisie et ses priorités, notamment dans les domaines que la Banque soutient et au profit desquels elle accorde les financements nécessaires, tels que les secteurs de l’eau, des énergies renouvelables, des transports et des infrastructures.

De son côté, le ministre de l’Economie a évoqué l’importance de cette visite, qui représente une opportunité permettant de faire connaître les priorités de développement de la Tunisie.

Et de poursuivre que les orientations de financement de la Banque sont en harmonie avec les choix de l’État tunisien, notamment, en ce qui concerne les transports, les énergies renouvelables, l’eau et le développement des infrastructures.

Abdelhafidh a exprimé, à cette occasion, son souhait de voir le lancement d’une coopération fructueuse entre la Tunisie et la Banque dans la période à venir, ce qui permettra de créer un partenariat solide et diversifié à moyen et long terme.

Il convient de rappeler que la Tunisie est devenue membre de cette institution financière multilatérale en 2022, et qui compte, aujourd’hui, 110 pays membres.