Le technicien camerounais David Pagou prend la tête de l’équipe nationale de football du Cameroun. Il succède au Belge Marc Brys, limogé lundi à l’issue d’une réunion du comité d’urgence de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot). La décision a été annoncée par la Fecafoot dans un communiqué publié mardi.

Un nouveau staff pour encadrer les Lions indomptables

Âgé de 56 ans, David Pagou devient officiellement sélectionneur des Lions indomptables. Il sera épaulé par Alexandre Belinga et Martin Ntoungou, désignés adjoints. Le communiqué précise que l’équipe technique prendra en main les préparatifs des 28 joueurs retenus pour représenter le Cameroun lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN), prévue au Maroc.

La Fecafoot indique que ces nominations visent à « instaurer un climat serein au sein de ladite équipe pour une préparation et une participation optimales ». Aucun autre détail opérationnel n’est fourni sur les modalités d’organisation ou sur l’échéancier interne de préparation.

Objectif CAN 2026 : une préparation à encadrer

La CAN se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Le nouveau staff est chargé d’accompagner la sélection durant cette période de préparation, décrite comme décisive par la Fecafoot. Le texte communiqué ne mentionne ni les critères de choix du nouveau sélectionneur ni les évaluations antérieures de son travail.

Le départ de Marc Brys dans un contexte institutionnel marqué

Le limogeage de Marc Brys constitue l’une des premières mesures prises par l’instance fédérale après la réélection de Samuel Eto’o à la tête de la Fecafoot. L’ancien international camerounais a été reconduit samedi lors de l’Assemblée Générale Élective. Le document transmis précise qu’il était le seul candidat en lice.

Samuel Eto’o a obtenu 85 voix sur 87, décrochant ainsi un second mandat de quatre ans. La communication officielle ne fournit aucune indication supplémentaire sur les débats ayant précédé le vote ou sur les priorités annoncées pour ce nouveau mandat.