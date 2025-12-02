La FIFA a annoncé que le calendrier actualisé des matchs de la Coupe du monde 2026 sera confirmé samedi 6 décembre. Cette publication interviendra au lendemain du tirage au sort, prévu vendredi à Washington. Elle inclura les stades retenus et les horaires précis des coups d’envoi.

Selon l’instance internationale, le tirage déterminera les confrontations de la phase de groupes. La mise à jour du calendrier permettra ensuite de fixer définitivement les lieux et les horaires de l’ensemble des rencontres.

Une programmation pensée pour les équipes et les supporters

La FIFA explique que la procédure de programmation vise à offrir “les meilleures conditions possibles à toutes les équipes”. Elle cherche aussi à faciliter le suivi des matchs par les supporters internationaux, malgré les différences de fuseaux horaires.

[réécriture de clarté] L’objectif est de garantir une organisation optimale, à la fois sportive et logistique.

Une réunion élargie à toutes les équipes en lice

Une grande réunion est prévue le 6 décembre à Washington. L’instance internationale indique qu’elle réunira les représentants des 42 équipes déjà qualifiées, ainsi que ceux des formations encore en course. Les discussions pourraient entraîner des ajustements du calendrier en fonction des échanges.

La FIFA précise que l’annonce officielle sera faite par son président, Gianni Infantino. Il sera accompagné sur scène par plusieurs anciennes légendes de la FIFA, tandis que les délégations des équipes assisteront à l’événement depuis la salle.

Un moment clé de la préparation du Mondial 2026

La Fédération souligne que ce programme constitue l’un des temps forts de la préparation de la Coupe du monde. La retransmission en direct proposera des analyses, des réactions et des informations concernant les stades appelés à accueillir les matchs en juin et juillet prochains.

L’événement sera diffusé samedi 6 décembre à 12h00 heure locale depuis Washington, soit 18h00 en Algérie.

La Tunisie dans le chapeau 3 du tirage au sort

Pour rappel, le tirage au sort aura lieu le 5 décembre au John F. Kennedy Center for the Performing Arts, à Washington. La Tunisie figure dans le chapeau 3.

Ce chapeau regroupe également l’Algérie, la Norvège, le Panama, l’Égypte, l’Écosse, le Paraguay, la Côte d’Ivoire, l’Ouzbékistan, le Qatar et l’Afrique du Sud.

L’emplacement exact de la Tunisie dans le tableau final dépendra du tirage de vendredi.