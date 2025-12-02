Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Mohamed Ali Nafti a souligné que le renforcement de la paix et de la sécurité en Afrique nécessite une coordination plus étroite entre les pays du continent.

Intervenant lors des travaux la 12ème session du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, qui se tient actuellement en Algérie, il a également mis l’accent sur la l’importance du renforcement de la diplomatie préventive, de la coopération militaire et sécuritaire, l’échange d’informations de renseignements et l’unification des stratégies nationales de lutte contre la criminalité et le terrorisme, lit-on dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères.

Nafti a rappelé que la Tunisie a toujours apporté son soutien aux efforts africains et internationaux visant à établir la paix, renforcer la sécurité et consolider la stabilité, notamment en Afrique, à travers sa participation active aux missions de maintien de la paix sous la bannière des Nations Unies ou de l’Union africaine.

En marge de cet événement, le ministre a rencontré le sous-secrétaire général adjoint de l’ONU aux opérations de paix Jean-Pierre Lacroix qui a mis en valeur les résultats de la conférence internationale sur “le rôle des forces armées dans la protection des civils lors des opérations de paix”, tenue en Tunisie en juillet dernier en partenariat avec le Département des opérations de maintien de la paix des Nations unies.