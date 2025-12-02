Une session de formation dans le cadre d’une série de rencontres d’information et de formation lancées depuis dimanche par la plateforme de financement participatif (Cnbees – Tunisian Crowdfunding Tour) a été organisée, lundi, dans la maison des jeunes de Douz (gouvernorat de Kébili), au profit des entrepreneurs et entrepreneuses de la région.

Le directeur exécutif de la plateforme, Jaouher Mghirbi, a expliqué à l’Agence TAP que ces sessions qui ont démarrées en novembre 2024, visent à présenter le financement participatif, ses modalités et les conditions d’accès, rappelant qu’elles ont déjà été organisées dans les gouvernorats de Zaghouan, Nabeul, Mahdia, Kef et Gabès, avant d’atteindre Kébili.

L’objectif est de sensibiliser les porteurs et porteuses de projets au financement participatif, étant donné que la plateforme repose principalement sur les dons et contributions.

Il a indiqué que ces formations permettent aux participants de saisir le concept du financement participatif, la manière d’y accéder, ses conditions, ainsi que les différences avec les systèmes de financement classiques.

Elles s’adressent à toutes les catégories, notamment celles proposant des projets à impact environnemental ou social : diplômés porteurs de start-up, petits projets ou idées portées par des artisans et artisanes.

Au cours de l’année écoulée, l’activité de la plateforme a permis de constituer une communauté active de personnes, issues de divers gouvernorats, suivant ses actions et soutenant les porteurs de projets, notamment en aidant les entrepreneurs à développer leurs marchés pour promouvoir leurs produits, en attendant le lancement du financement participatif matériel.

Dans ce même contexte, Mghirbi a souligné que la plateforme compte plusieurs partenaires, dont le Conseil international des femmes entrepreneurs (CIFE). Dans ce cadre, un salon consacré au financement participatif et à l’entrepreneuriat environnemental sera organisé le 3 décembre prochain à l’Institut supérieur des études technologiques (ISET) de Kébili.