La production quotidienne de bouteilles de gaz domestique dans le gouvernorat de Gabès a atteint près de 85 mille unités, générées par trois unités de remplissage opérant dans la région industrielle, avec pour objectif de dépasser 90 mille bouteilles par jour.

Sur ce volume, 7 290 bouteilles sont distribuées localement dans le gouvernorat de Gabès, tandis que le reste est acheminé vers 12 autres gouvernorats, répartis entre le Centre et le Sud.

Les unités de remplissage ont renforcé leur capacité de production en mobilisant des équipes supplémentaires afin de répondre à la demande croissante durant la période de grand froid.

Dans ce contexte, le gouverneur de Gabès, Ridha Necibi, a supervisé, lundi en fin de journée, une réunion de suivi portant sur la production et la distribution des bouteilles de gaz domestique, en présence des représentants de la direction régionale du commerce et ceux des unités de remplissage.

Le gouverneur a insisté sur la réduction des temps d’attente devant les unités de remplissage et sur une distribution prioritaire vers les zones les plus affectées par la vague de froid, soulignant l’importance stratégique des bouteilles de gaz pour la population durant cette période.