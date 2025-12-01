La Tunisie a entamé la Coupe arabe 2025 par une défaite face à la Syrie (0-1), jeudi au stade Ahmed Ben Ali à Al-Rayyan. À l’issue de ce premier match du groupe A, les deux sélectionneurs ont livré leurs analyses, entre regrets tunisiens et satisfaction syrienne.

Trabelsi pointe la finition et appelle à réagir

Le sélectionneur tunisien, Sami Trabelsi, a salué la performance syrienne tout en défendant le contenu produit par son équipe. Il estime que la Tunisie a « contrôlé la majorité des phases de jeu » et livré une « bonne prestation ». Selon lui, la défaillance principale réside dans la finition, insuffisante pour concrétiser les occasions créées.

Trabelsi a appelé ses joueurs à tourner la page. Il veut qu’ils se concentrent sur les prochains rendez-vous, jugés déterminants. Le staff technique prévoit de travailler sur « l’exploitation des occasions » et sur la gestion du dernier geste, qu’il juge trop précipitée lors de cette rencontre.

Le sélectionneur souligne que ses joueurs « ont donné le maximum » et que le but encaissé sur coup de pied arrêté ne remet pas en cause la valeur de son groupe. Il affirme vouloir corriger ces erreurs « dans les matchs à venir ».

Lana satisfait de l’entame syrienne

Côté syrien, José Lana a exprimé sa satisfaction générale après cette victoire inaugurale. Le sélectionneur reconnaît la difficulté du match mais loue le « bon niveau » affiché par son groupe, capable selon lui de « marquer et remporter la victoire » lors de son entrée en lice.

Lana regrette toutefois de ne pas avoir inscrit plus de buts. Il met en avant la solidité de l’adversaire, qui a tenté de revenir au score. Il estime que ses joueurs ont su contrer ces tentatives « avec succès ».

L’expérience de Khribin mise en avant

Le technicien syrien souligne la contribution de son capitaine Omar Khribin, buteur sur coup franc direct. Selon lui, l’expérience de l’attaquant a servi de guide à des coéquipiers plus jeunes, encore en construction. Il attribue en partie la victoire à cette influence.

Une équipe syrienne construite sur la cohésion

José Lana insiste également sur le fonctionnement interne du groupe. Il dit mener une gestion transparente, informer les joueurs de toutes les décisions et composer son onze en fonction de l’état de forme et des besoins du moment.

Il rappelle que son groupe a disputé de nombreux matchs ensemble, un facteur qui a renforcé la cohésion. Pour lui, cette continuité représente un élément positif dans la progression des jeunes joueurs engagés dans un « développement » constant.