La campagne de récolte des olives dans le gouvernorat de Kasserine n’a progressé qu’à hauteur de 10%, un rythme que le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (URAP), Mohamed Hassan Azhari, qualifie de “faible et insuffisant”.

Il a indiqué à l’Agence TAP que cette lenteur est due au manque en main d’œuvre, à la baisse du prix de vente des olives et à la vague de froid qui a touché la région.

La production des olives dans le gouvernorat de Kasserine devrait atteindre 130 mille tonnes (contre 90 mille tonnes en 2024), soit l’équivalent de plus de 26 mille tonnes d’huile d’olives.

Entre 2024 et 2025, la superficie des oliveraies dans la région est passée de 75 mille ha, à 144 mille ha dont 60% en irrigué (87 mille ha) et 40% en pluvial (56,5 mille ha).