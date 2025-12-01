Le ministère de l’éducation a annoncé que le démarrage des devoirs de synthèse pour le premier trimestre dans les collèges et les lycées secondaires au cours de l’année scolaire 2025-2026 est prévu du 1er au 6 décembre 2025 avec la poursuite normale des cours, précisant que les devoirs de synthèse se tiendront du 8 au 13 décembre courant, avec la suspension des cours.

Le ministère a précisé, dans un communiqué publié sur sa page facebook concernant le calendrier du contrôle continu dans les collèges et les lycées secondaires pour l’année scolaire 2025-2026 que la correction des devoirs de synthèse et leur remise aux élèves a été fixée entre le 15 et le 20 décembre courant avec le déroulement normal des cours.

La date limite pour la remise des notes et des moyennes du premier trimestre à l’administration a été fixée au 20 décembre 2025, et les conseils de classe pour ce trimestre se tiendront entre le 5 et le 10 janvier 2026.

Concernant le deuxième trimestre, le 14 février 2026 a été fixé comme date limite pour la réalisation et la correction des devoirs de contrôle, alors que les devoirs de synthèse se tiendront du 23 au 28 février 2026, avec la poursuite des cours. Les devoirs de synthèse se poursuivront du 2 au 7 mars 2026, avec interruption des cours durant cette période.

La correction des devoirs de synthèse sera effectuée du 9 au 14 mars 2026, avec le déroulement normal des cours. La date limite de remise des notes et moyennes à l’administration a été fixée au 14 mars 2026, et les conseils de classe pour le deuxième trimestre se tiendront du 30 mars au 1er avril 2026.

S’agissant du troisième trimestre, notamment pour les classes de 7e et 8e année de l’enseignement de base et les classes de 1er, 2e et 3e année du secondaire, la date limite des devoirs de contrôle et de correction est prévue le 9 mai 2026.

Les devoirs de synthèse auront lieu du 13 au 19 mai 2026, avec la poursuite des cours, et se poursuivront du 20 au 26 mai 2026, avec interruption des cours durant cette période. Les 22, 23 et 24 juin 2026 ont été fixés comme date limite pour la correction des devoirs de synthèse et leur remise aux élèves.

Concernant la 9e année de l’enseignement de base, la date limite pour la réalisation et la correction des devoirs de contrôle a été fixée au 9 mai 2026 et la période entre le 13 au 19 mai 2026 a été consacrée à la réalisation des devoirs de synthèse, avec la poursuite des cours.

Les devoirs de synthèse se poursuivront du 20 au 26 mai 2026, avec interruption des cours durant cette période. La date limite de correction des devoirs de système a été fixée au 29 et 30 mai 2026.

Pour la 4e année de secondaire, la date limite pour la réalisation et la correction des examens de contrôle est prévue pour le 2 mai 2026. Les devoirs de synthèse débuteront à partir du 6, 7, 8, 11, 12 et 13 mai 2026.

La date limite pour la correction des devoirs de synthèse a été fixée au 15 et 16 mai 2026.

La ministère de l’éducation a souligné qu’au cas ou le 26 mai 2026 coïncide avec les vacances de Aïd El-Idha, les épreuves prévus ce jour-là seront reportées au 28 mai 2026.