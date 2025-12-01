Lors de la 12e journée du Championnat du Portugal, le FC Porto a conforté sa position de leader en s’imposant dimanche contre Estoril (1-0), portant son total à 34 points après 12 matches. L’équipe reste invaincue, avec 10 victoires et un nul, et affiche la meilleure défense du championnat avec seulement 3 buts encaissés.

Le Sporting Portugal suit de près, deuxième avec 31 points après son large succès face à Estrela Amadora (4-0). Avec cette victoire, le club lisboète reste le meilleur buteur du championnat (31 buts marqués) et confirme sa capacité à maintenir la pression sur Porto et Benfica.

Benfica assure, autres résultats notables

Benfica a battu Nacional Madeira (2-1) et reste troisième avec 28 points. Gil Vicente a créé la surprise en s’inclinant à Tondela (0-1), tandis que Vitoria Guimaraes a atomisé l’AVS (4-0). Le match entre Arouca et Sporting Braga est programmé lundi.

Les matchs de samedi ont été marqués par le nul spectaculaire entre Moreirense et FC Famalicão (2-2), et la victoire de FC Alverca contre Casa Pia (2-0).

Classement : Porto et Sporting dominent

Après 12 journées, le podium est occupé par Porto (34 pts), Sporting Portugal (31 pts) et Benfica (28 pts). Gil Vicente (23 pts) complète le quatuor de tête. En bas de tableau, AVS reste dernier avec seulement 3 points, suivi d’Arouca, Tondela et Casa Pia, tous à 9 points.