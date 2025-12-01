Le RC Lens a réalisé la principale opération de la 14e journée de Ligue 1 en s’imposant à Angers (2-1), un succès qui offre aux Sang et Or la première place du championnat, quittée en 2003. Profitant de la défaite du Paris SG à Monaco (1-0) samedi et du nul concédé par Marseille face à Toulouse (2-2), les Lensois totalisent désormais 31 points.

Privés de Jonathan Gradit, blessé à l’entraînement cette semaine, les Nordistes ont pu compter sur un Florian Thauvin particulièrement inspiré. Auteur d’un doublé, l’attaquant a guidé les siens vers une dixième victoire en quatorze rencontres. En fin de match, les hommes de Pierre Sage ont résisté au pressing angevin grâce notamment à plusieurs interventions décisives de leur gardien.

Nice sombre encore, Lorient se relance

À Nice, la série noire continue. Battus au Moustoir par Lorient (3-1), les Aiglons enregistrent leur sixième défaite consécutive toutes compétitions confondues, la quatrième en Ligue 1. Avec 17 points, ils glissent à la dixième place et concluent un mois de novembre catastrophique, qui fragilise encore un peu plus l’entraîneur Franck Haise. Les Niçois ont encaissé 11 buts sur la seule semaine, après les lourds revers face à Marseille (5-1) et Porto (3-0).

Lorient, de son côté, a dominé les débats et mis fin à une série de mauvais résultats, profitant de l’apathie niçoise pour s’imposer logiquement.

Brest respire, Strasbourg rechute

En bas de tableau, Brest réalise une excellente opération en allant renverser Strasbourg à la Meinau (2-1). Hugo Magnetti a inscrit le but décisif d’une superbe frappe de 25 mètres en pleine lucarne. Strasbourg enchaîne une deuxième défaite à domicile et reste provisoirement 7e avant le déplacement de Nantes à Lyon.