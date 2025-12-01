Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, s’est rendu dimanche à la résidence de la sélection tunisienne de football à Doha. Cette visite intervient à la veille du coup d’envoi de la Coupe arabe Qatar-2025. Le responsable gouvernemental a pris connaissance des derniers préparatifs des Aigles de Carthage, engagés dans une compétition où la Tunisie vise une performance solide.

Soutien moral et message d’encouragement

Au cours de cette rencontre, Sadok Mourali a adressé un message clair aux joueurs et au staff technique. Il les a encouragés à donner le meilleur d’eux-mêmes et à défendre avec sérieux les couleurs nationales durant cet événement sportif régional. Le ministre a également réaffirmé le soutien de l’État tunisien, exprimé comme un accompagnement pour permettre à la sélection d’aborder ce tournoi avec détermination.

Cette intervention s’inscrit dans un contexte où l’équipe peaufine son entrée en lice. Le groupe a poursuivi ses séances de préparation à Doha, mobilisé autour d’un premier match qui donnera le ton de la compétition.

Une représentation officielle lors de la cérémonie d’ouverture

Sadok Mourali se trouve au Qatar pour représenter la Tunisie lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe arabe. Celle-ci se tiendra lundi au stade international Al Bayt, dans la ville d’Al Khor. La présence du ministre marque l’implication institutionnelle tunisienne dans cette édition et accompagne le début du tournoi, attendu par les sélections participantes.

Tunisie–Syrie pour démarrer le groupe A

La Tunisie entamera sa campagne lundi à partir de 14h00, face à la Syrie, pour le premier match du groupe A. Cette poule comprend également le Qatar et la Palestine. Ce premier rendez-vous constitue une étape importante pour la sélection, qui cherchera à bien démarrer son parcours dans une compétition où chaque rencontre compte.

Avec ce début face à la Syrie, les joueurs tunisiens auront l’occasion de confirmer le travail engagé durant leur préparation à Doha. L’enjeu est simple : lancer la phase de groupes sur une base solide et entrer pleinement dans la dynamique de la Coupe arabe Qatar-2025.