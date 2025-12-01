La course au titre reste ouverte après la 13e journée du championnat d’Italie. Les quatre premiers se tiennent en un point. Naples a frappé un grand coup en s’imposant sur le terrain de l’AS Rome (1-0). L’Inter Milan a retrouvé de l’allant à Pise (2-0). L’AC Milan, vainqueur de la Lazio Rome samedi (1-0), conserve la tête avec 28 points, à égalité avec Naples. La Roma, battue dimanche, rétrograde à la 4e place, juste derrière l’Inter (27 points).

Naples retrouve le rythme

Le champion en titre sort d’une période délicate, marquée par des résultats irréguliers avant la trêve internationale de novembre. L’équipe a repris de la solidité en enchaînant une troisième victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Le Napoli, handicapé par plusieurs blessures majeures (De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Meret), a fait la différence au Stade olympique grâce à un but de David Neres à la 36e minute. Cette victoire replace le club dans la bataille pour la première place.

L’Inter stoppe l’hémorragie

L’Inter Milan sortait d’une semaine difficile, marquée par deux revers face à l’AC Milan (1-0) puis à l’Atletico Madrid (2-1) en Ligue des champions. À Pise, les Nerazzurri ont retrouvé de l’efficacité, portés par un doublé de Lautaro Martinez. Leur succès renforce un équilibre fragile dans le haut du classement, où aucun écart ne se creuse.

Derrière le quatuor, un groupe en progression

À l’arrière du “Big Four”, Bologne et Côme confirment leur dynamique. Les deux équipes, respectivement 5e et 6e avec 24 points, restent dans le sillage des favoris. La Juventus Turin suit de près, avec 23 points, après sa victoire contre Cagliari (2-1). La Juve sera le prochain adversaire du Napoli, un rendez-vous susceptible de redistribuer encore la hiérarchie.

Résultats et classement

La 13e journée s’est déroulée sur trois jours, avec notamment la victoire de Côme sur Sassuolo (2-0) vendredi et le succès du Milan AC contre la Lazio samedi. Dimanche, Lecce a dominé Torino (2-1), Atalanta a battu la Fiorentina (2-0), et l’Inter a pris l’avantage à Pise. En clôture, Naples s’est imposé à Rome.

Le classement reste dense : Milan et Naples (28 pts), Inter (27 pts), Roma (27 pts). Derrière, Bologne, Côme et la Juventus tentent de rester au contact. En bas de tableau, la Fiorentina et Vérone ferment la marche avec 6 points.