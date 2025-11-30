La 11e journée du Championnat de Ligue 2 de football professionnel a livré dimanche une série de résultats qui redistribuent les équilibres dans les deux groupes. Plusieurs équipes renforcent leurs positions en tête, tandis que d’autres cherchent encore de la stabilité après un week-end contrasté.

Poule B : le Stade Gabésien solide leader

Le Stade Gabésien confirme son rythme élevé. À domicile, l’équipe s’impose 2–0 face à l’AS Kasserine et atteint 24 points en 11 matches. Elle garde deux longueurs d’avance sur l’AS Sakiet Edaier, qui concède un match nul 0–0 à Jelma. Le classement reste toutefois serré en haut du tableau.

Jendouba Sport réalise l’une des performances marquantes du jour avec une victoire nette 4–0 contre l’EGS Gafsa. Ce succès porte le club à 19 points et consolide sa troisième place. De son côté, l’US Ksour Essef remporte un match maîtrisé 4–2 contre le SC Moknine et se maintient au contact du podium avec 18 points.

Plus bas, le CS Redeyef décroche trois points face à Kalaa Sport (2–1), tandis que l’AS Ariana prend une victoire importante 3–2 contre l’ES Bouchemma. Le CS Korba décroche aussi un succès précieux 2–0 face à l’Olympique Sidi Bouzid, qui reste dernier avec 6 points.

Classement Poule B (11 journées)

Stade Gabésien 24 — 2. AS Sakiet Edaier 22 — 3. Jendouba Sport 19 — 4. US Ksour Essef 18 — 5. AS Kasserine 17 — 6. EGS Gafsa 15 — 7. CS Redeyef 15 — 8. AS Ariana 14 — 9. Kalaa Sport 14 — 10. CS Korba 14 — 11. SC Moknine 11 — 12. ES Bouchemma 11 — 13. AS Jelma 7 — 14. O. Sidi Bouzid 6

Poule A : le CS Hammam-Lif reste en tête

Dans la Poule A, plusieurs rencontres se sont disputées samedi. Le CS Hammam-Lif conserve la première place grâce à un match nul 0–0 à Menzel Bourguiba. Avec 26 points, le club domine encore le classement après 11 rencontres.

L’ES Hammam Sousse s’offre une victoire sérieuse 3–1 face à l’OC Kerkennah et grimpe à 20 points, juste derrière l’US Tataouine (21 pts), tenue en échec 0–0 par l’EM Mahdia. Le SC Ben Arous, qui doit encore jouer son match de lundi contre l’AS Mégrine, compte 19 points en 10 matches.

Le CS Msaken confirme de son côté avec un succès 3–0 à Sfax RS. Plusieurs rencontres se terminent sur un score vierge, notamment à Chebba (0–0 contre BS Bouhajla) et à Agareb (0–0 contre l’US Boussalem).

Classement Poule A (11 journées sauf indications)

CS Hammam-Lif 26 — 2. US Tataouine 21 — 3. ES Hammam Sousse 20 — 4. SC Ben Arous 19 (10 m.) — 5. CS Msaken 19 — 6. BS Bouhajla 18 — 7. AS Mégrine 13 (10 m.) — 8. EM Mahdia 13 — 9. Sfax RS 12 — 10. CS Chebba 12 — 11. US Boussalem 9 — 12. SA Menzel Bourguiba 8 — 13. OC Kerkennah 8 — 14. AS Agareb 6