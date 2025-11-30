La sélection tunisienne de football entame lundi une nouvelle aventure en Coupe arabe de la FIFA 2025 à Doha. Les Aigles de Carthage visent les premiers rôles et souhaitent confirmer leur statut parmi les puissances du football arabe.

Un calendrier exigeant pour la phase de groupes

Placée dans la poule A, la Tunisie débutera face à la Syrie le 1er décembre au stade Ahmed Ibn Ali (14h00 HT). Le 4 décembre, elle affrontera la Palestine au Lusail Stadium (15h30), avant de conclure le premier tour contre le Qatar le 7 décembre au stade Al Bayt (18h00). L’objectif du Onze national est de rééditer l’exploit de 1963, année de son sacre fondateur, ou, au moins, de reproduire le scénario de 2021 jusqu’à la finale.

Une sélection mixte entre expérience et forme du moment

Avec une CAN programmée du 21 décembre au 18 janvier au Maroc et une Coupe arabe non inscrite au calendrier international, certains clubs européens n’ont pas été tenus de libérer leurs joueurs. Le sélectionneur Sami Trabelsi a donc bâti un groupe centré sur les éléments les plus en forme du championnat national, dont sept de l’Espérance de Tunis, et sur quelques expatriés autorisés : Moataz Naffati (Norrköping/Suède), Mohamed Haj Mahmoud (Lugano/Suisse), Nassim Dendani (AS Monaco/France), Ismaïl Gharbi (Augsbourg/Allemagne), Omar Laayouni (Häcke/Suède) et Hazem Mastouri (Makhatchkala/Russie).

Des joueurs évoluant dans les championnats arabes complètent l’ossature, parmi eux Ferjani Sassi (Al-Gharafa/Qatar) et Seifeddine Jaziri (Zamalek/Egypte), rappelé pour remplacer Naim Sliti blessé. Mohamed Ali Ben Romdhane (Al-Ahly d’Egypte) et Oussama Haddadi (RS Berkane/Maroc) apportent leur expérience.

Une défense solide mais des incertitudes

Le groupe dispose de solutions solides en défense et dans les cages avec Aymen Dahmène (CS Sfaxien), Bechir Ben Saïd (Espérance de Tunis) et Noureddine Farhati, auteur de 15 matches sans encaisser cette saison avec le Stade Tunisien. Néanmoins, les absences temporaires de certains joueurs liés à la Ligue des champions africaine compliquent l’alignement d’un onze idéal lors des premiers matches.

Des adversaires à respecter

Le premier match contre la Syrie sera crucial pour lancer la compétition sur de bonnes bases, avec un enjeu de revanche après la défaite au premier tour de la précédente édition. La Palestine, victorieuse des barrages contre la Libye, constitue également un adversaire ambitieux. Enfin, le Qatar, pays hôte, complète le groupe A avec l’avantage du terrain et du soutien du public, déterminé à remporter son premier titre.