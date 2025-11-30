Le FC Barcelone a battu Alavés (3-1) samedi au Camp Nou et s’est provisoirement installé en tête du championnat espagnol, lors de la 14e journée de Liga.

Départ difficile pour les Catalans

Les Blaugranas ont été surpris dès la première minute sur un corner anodin, encaissant un but rapide qui a mis la défense en difficulté. Mené dès la 44e seconde de jeu, le Barça a dû réagir rapidement pour éviter un faux pas à domicile.

Raphinha et Olmo décisifs

Le retour du Brésilien Raphinha dans le onze titulaire s’est avéré déterminant. Le joueur a délivré une passe décisive pour Lamine Yamal dès la 8e minute. Dani Olmo a ensuite inscrit un doublé, au 26e et dans le temps additionnel (90e+3), offrant la victoire aux Catalans et sécurisant les trois points.

Une série victorieuse en championnat

Cette victoire marque le quatrième succès consécutif du Barça en Liga. Avec 34 points, le club champion en titre devance provisoirement le Real Madrid, deuxième avec 32 points, en déplacement dimanche à Gérone (18e, 11 points).

Défis défensifs persistants

Malgré la victoire, Barcelone a montré des fragilités défensives, déjà visibles lors de la lourde défaite face à Chelsea (3-0) mardi en Ligue des champions. L’équipe a concédé de nombreuses occasions contre une équipe basque modeste, 14e avec 15 points. Le gardien Joan Garcia a toutefois sauvé son équipe à plusieurs reprises, s’imposant comme un élément clé sur sa ligne.

Prochain rendez-vous crucial

Les Catalans devront montrer plus de rigueur défensive pour le prochain match, mardi, contre l’Atlético Madrid, un choc avancé de la 19e journée de Liga, qui pourrait confirmer ou compromettre leur leadership provisoire.