Un ambitieux programme national de promotion de l’huile d’olive tunisienne pour l’année 2026 a été examiné afin de renforcer sa présence sur les marchés internationaux et de diversifier les destinations d’exportation.

Réunis à la Maison de l’Exportateur, les participants — dont le PDG du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), le PDG de l’Office National de l’Huile (ONH), des représentants du ministère des Affaires étrangères, ainsi que du Centre Technique de l’Emballage (PACKTEC) — ont validé un plan comprenant plus de 30 actions. Il s’agit notamment de la participation à des salons internationaux, de missions d’exploration de nouveaux marchés, d’opérations promotionnelles à l’étranger, de l’accueil de délégations commerciales en Tunisie et de l’organisation de journées professionnelles en partenariat avec les ambassades tunisiennes.

Le programme accordera une place centrale à la communication, avec la réalisation de supports médiatiques et le lancement d’une campagne publicitaire visant à valoriser la mention « Made in Tunisia » pour l’huile d’olive. Il prévoit également la création d’un Prix national de la meilleure huile d’olive conditionnée pour la campagne 2025-2026.

Les participants ont souligné la nécessité d’une approche participative et d’une coordination renforcée afin d’améliorer la position de l’huile d’olive tunisienne et de diversifier les exportations vers de nouvelles cibles prioritaires, telles que la Chine, le Royaume-Uni, l’Amérique latine et les pays du Golfe.

La réservation anticipée de pavillons nationaux dans des salons internationaux clés vise à maximiser la visibilité du produit tunisien.

Troisième exportateur mondial d’huile d’olive, la Tunisie a réalisé 4,5 milliards de dinars d’exportations de ce produit au cours des huit premiers mois de 2025, soit 53 % des exportations agroalimentaires du pays, vers 66 marchés. Le programme 2026 prévoit de consolider cette dynamique en ciblant également l’Afrique subsaharienne et la Russie, tout en assurant la complémentarité avec d’autres initiatives promotionnelles sectorielles.