La judokate tunisienne, Zeineb Troudi a remporté, ce vendredi, la médaille d’or des +78 kg juniors de l’Open africain 2025 qui se déroulera du 28 au 30 novembre à Abidjan.

Le Tunisienne s’est imposée en finale de la catégorie devant la camerounaise Esther Mbezele Atangana par Ippon.

La sélection tunisienne féminine et masculine est, rappelle-t-on, composée des judokas Zeineb Troudi (+78 kg) et Adam Kouki (+100 kg). La délégation tunisienne actuellement en Côte d’Ivoire comprend, également, le sélectionneur national Mohamed Hasnaoui et l’arbitre international Zied Jebali.

Les judokas tunisiens prendront part aux compétitions des juniors, cadets et seniors lors de ce rendez-vous continental.