Chelsea a remporté une victoire convaincante contre le FC Barcelone, mardi à Stamford Bridge, lors de la 5e journée de la Ligue des champions. Malgré avoir été réduit à dix après l’expulsion de son défenseur, le club anglais s’est imposé 3-0 face aux Catalans.

Un match marqué par des expulsions et un but contre son camp

Le premier but est intervenu à la 27e minute, sur une erreur défensive de Jules Koundé qui a marqué contre son camp. Quelques minutes plus tard, Barcelone a également été réduit à dix après l’expulsion de Ronald Araujo (44e), juste avant la pause. Ces situations ont ouvert la voie à Chelsea pour dominer la seconde période.

La jeunesse brille à Stamford Bridge

À la 55e minute, Estevao, jeune prodige brésilien de 18 ans, a inscrit un magnifique but sous la barre qui a scellé le sort du match. Chelsea a ensuite confirmé sa supériorité grâce à Liam Delap, qui a marqué le troisième but à la 73e minute. Le club londonien a su exploiter les faiblesses de Barcelone et maîtriser la rencontre jusqu’au coup de sifflet final.

Conséquences pour Barcelone

Cette défaite est la deuxième pour le FC Barcelone en cinq matches dans cette phase de groupes de la Ligue des champions. Elle complique la position des Catalans dans la course aux qualifications directes et pourrait les obliger à passer par les barrages pour espérer continuer la compétition.

Chelsea, de son côté, renforce sa place dans le top 5 du classement général et confirme son statut de prétendant solide pour les 8es de finale. Le club anglais devra maintenant maintenir cette régularité lors des prochains rendez-vous européens.