L’Olympiakos accueille ce mercredi soir le Real Madrid pour une affiche importante dans cette phase de Ligue des Champions. En difficulté depuis le début de la compétition, le club grec espère enfin lancer sa campagne européenne devant son public du stade Georgios Karaiskakis. De son côté, le Real Madrid veut confirmer son statut et rester solidement installé dans la première partie du classement.

Olympiakos – Real Madrid : deux dynamiques opposées

Toujours en quête de stabilité, l’Olympiakos traverse une période délicate. Les Grecs restent sur deux matchs nuls et deux défaites, dont un lourd revers 6–1 face au FC Barcelone. Leur dernier résultat, un 1–1 contre le PSV Eindhoven avec un but de Gelson Martins, n’a pas suffi à les rassurer. Les joueurs du Pirée doivent impérativement réagir pour rester en vie dans cette phase européenne.

En face, le Real Madrid avance à un rythme plus prudent qu’à l’accoutumée. Deuxième de Liga mais seulement septième en Ligue des Champions, l’équipe de Xabi Alonso sort d’une courte défaite 1–0 contre Liverpool, après une victoire sur le même score face à la Juventus. Solides mais peu efficaces devant le but, les Madrilènes savent qu’ils doivent hausser leur niveau. Les regards se porteront sur Kylian Mbappé, étincelant en championnat mais encore en quête d’un match référence cette saison en C1.

Chaîne et heure du match

Match : Olympiakos – Real Madrid

Date : Mercredi 26 novembre

Heure : 21h00

Stade : Georgios Karaiskakis

Diffusion : CANAL+ Sport