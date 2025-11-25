La FIFA a annoncé mardi la procédure officielle du tirage au sort final de la Coupe du monde 2026. La cérémonie se tiendra le 5 décembre à Washington et déterminera la composition des 12 groupes de 4 équipes pour les 48 formations qualifiées.

La Tunisie dans le chapeau 3

La sélection tunisienne figure dans le chapeau 3 aux côtés de la Norvège, du Panama, de l’Égypte, de l’Algérie, de l’Écosse, du Paraguay, de la Côte d’Ivoire, de l’Ouzbékistan, du Qatar, de l’Arabie Saoudite et de l’Afrique du Sud. Les équipes seront réparties selon les quatre chapeaux, en respectant les contraintes géographiques habituelles.

Organisation et chapeaux

Les trois pays hôtes — Canada, États-Unis et Mexique — sont automatiquement placés dans le chapeau 1 et assignés aux positions A1, B1 et D1. Les autres équipes de ce chapeau incluent l’Espagne, l’Argentine, la France, l’Angleterre, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne.

Le tirage débutera par le chapeau 1, puis se poursuivra avec les chapeaux 2, 3 et 4. Les vainqueurs des barrages européens et du Tournoi de barrage intercontinental seront intégrés dans le chapeau 4.

Contraintes géographiques et équilibre sportif

Chaque groupe comprendra au maximum un représentant par confédération, sauf pour l’UEFA, qui pourra avoir deux équipes par groupe en raison de ses 16 qualifiés. Chaque groupe comportera au moins une équipe européenne.

Les quatre meilleures équipes au classement mondial — Espagne (1re), Argentine (2e), France (3e) et Angleterre (4e) — seront placées dans des tableaux opposés pour éviter toute confrontation avant la finale, sous réserve qu’elles terminent en tête de leur groupe.

Calendrier et diffusion

Le calendrier complet, avec stades et horaires, sera publié le 6 décembre. La FIFA précise que la programmation tiendra compte de la récupération des équipes et des différents fuseaux horaires afin de faciliter le suivi des matches pour les supporters.

Composition des chapeaux

Chapeau 1 : Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne

Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, Corée du Sud, Équateur, Autriche, Australie

Chapeau 3 : Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Afrique du Sud

Chapeau 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, vainqueurs des barrages européens A à D, vainqueurs du Tournoi de barrage de la FIFA 1 et 2