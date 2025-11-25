Le sélectionneur national, Sami Trabelsi, a annoncé que la liste des joueurs retenus pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 sera publiée le 10 ou 11 décembre. La compétition se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

Dans un entretien accordé à l’agence TAP, Trabelsi a précisé que les joueurs se rendront au Qatar pour démarrer leur préparation, qu’il supervisera personnellement à Doha.

🇶🇦 Un stage au Qatar parallèlement à la Coupe arabe

Le sélectionneur a affirmé qu’il dirigera l’ensemble des séances d’entraînement, y compris celles des joueurs concernés par la Coupe arabe, dont les matches se dérouleront simultanément.

« Nous adapterons les horaires pour maintenir une coordination optimale entre les deux groupes », a-t-il expliqué.

❌ Pas de match amical contre le Sénégal

Sami Trabelsi a catégoriquement démenti l’existence d’un match amical prévu contre le Sénégal le 18 décembre à Doha.

Il a toutefois indiqué que la Fédération est en discussions avancées avec plusieurs sélections pour organiser un ou deux matches amicaux, dont l’identité sera annoncée une fois les accords finalisés.

🇧🇷 L’effet Brésil : une référence pour la préparation

Évoquant la préparation mentale, Trabelsi est revenu sur la prestation de la Tunisie lors du match amical face au Brésil, qu’il a qualifié d’« exceptionnelle à tous les niveaux ». Selon lui, ce match a renforcé les attentes du public et prouvé la capacité des joueurs à élever leur niveau face aux grandes nations.

« Pour viser le titre, il faudra retrouver la même concentration et la même détermination », a-t-il insisté.

🏆 Groupes et objectifs

En Coupe arabe, la Tunisie évoluera dans le groupe A avec le Qatar, le vainqueur de Libye–Palestine, ainsi que le qualifié du match Syrie–Soudan du Sud.

En CAN 2025, les Aigles de Carthage affronteront le Nigeria, la Tanzanie et l’Ouganda dans le groupe C.