À la veille d’affronter Barcelone en Ligue des champions, l’entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, a insisté sur l’importance d’une défense collective et agressive. Le technicien italien juge nécessaire d’aborder ce rendez-vous avec un plan clair, face à une équipe catalane capable de multiplier les occasions et de marquer régulièrement.

Maresca veut une défense compacte et agressive

En conférence d’avant-match, Maresca a rappelé que Barcelone dispose d’une force offensive étendue. Selon lui, il faudra « essayer de défendre en équipe, de manière agressive » pour limiter les espaces et contrer une attaque qu’il juge difficile à contenir sur la durée.

Le manager souligne que les Catalans concèdent souvent des buts, mais restent dangereux. « Ils se créent beaucoup d’occasions, ils marquent toujours beaucoup de buts. Nous devons trouver le bon équilibre entre attaquer et défendre », a-t-il expliqué. L’objectif reste de maintenir une structure cohérente tout en gardant une capacité de transition.

Ne pas se focaliser sur Lewandowski

Pour Maresca, Chelsea ne doit pas centrer sa préparation uniquement sur Robert Lewandowski. L’attaquant polonais représente une menace, mais il n’est pas le seul danger. « C’est un joueur fantastique », admet-il, avant de rappeler que Barcelone peut aussi compter sur Lamine Yamal, Fermin Lopez ou encore Frenkie de Jong.

Il a précisé que, comme souvent, son équipe tenterait de défendre collectivement et avec agressivité puisque « il y a tellement de joueurs » à surveiller dans les rangs adverses.

Un choc attendu à Stamford Bridge

La rencontre devrait offrir un spectacle de haut niveau. Estevao, ailier droit de 18 ans, constitue l’un des points d’intérêt côté Chelsea. Le jeune joueur, décrit comme spectaculaire dans le texte fourni, attire l’attention avant cette affiche européenne.

Le duel s’annonce équilibré. Chelsea avait commencé sa campagne européenne par une défaite contre le Bayern Munich, avant de se relancer grâce à deux victoires face à Benfica et l’Ajax. Les « Blues » ont ensuite été tenus en échec 2-2 par Qarabag en Azerbaïdjan.

Deux équipes au bilan identique

Barcelone affiche le même parcours. Les Catalans comptent deux succès, obtenus contre Newcastle et l’Olympiakos. Leur défaite est survenue face au Paris Saint-Germain, avant un match nul contre Bruges. Cette similarité de trajectoire renforce l’enjeu du match de mardi, qui pourrait peser sur la suite de la phase de groupes.