Le club turc d’Agri Spor affronte une situation inédite. Dix-sept joueurs de cette équipe de quatrième division ont été suspendus pour paris illégaux, laissant l’effectif réduit à seulement sept éléments disponibles. L’affaire s’inscrit dans un scandale d’ampleur nationale qui secoue l’ensemble du football turc.

Une série de suspensions qui frappe de plein fouet Agri Spor

La Fédération turque de football (TFF) a sanctionné les joueurs pour des paris considérés comme illégaux. Les suspensions varient entre 45 jours et 12 mois. Le club a confirmé les mesures lundi soir et a réagi sur Facebook, promettant de poursuivre la compétition malgré un effectif décimé.

« Nous continuerons à nous battre coûte que coûte », a déclaré Agri Spor.

Plusieurs joueurs sanctionnés assurent avoir parié sur des matchs il y a plusieurs années avant d’y renoncer. Aucun élément fourni ne permet de préciser les dates exactes des paris

Un scandale qui dépasse largement le club

Agri Spor n’est pas un cas isolé. La TFF a suspendu la semaine précédente 637 joueurs de quatrième division, qui compte 64 équipes. Avant cette vague, 25 joueurs de première division ainsi que plus de 350 joueurs évoluant en deuxième et troisième divisions avaient déjà été concernés par le même motif.

La fédération a également ordonné un arrêt de deux semaines pour les championnats de troisième et quatrième divisions. L’objectif affiché est de « nettoyer » le football turc et de renforcer les contrôles.

L’encadrement technique face à un casse-tête sportif

Avec sept joueurs seulement, l’entraîneur d’Agri Spor doit improviser. Il a annoncé qu’il ferait appel à l’équipe junior afin de disposer d’un effectif complet pour la prochaine rencontre.

[Réécriture de clarté] Il a indiqué qu’il alignerait onze joueurs en complétant le groupe avec des jeunes du club.

Des arbitres également visés

Le scandale touche aussi le corps arbitral. La TFF a révoqué 149 arbitres reconnus coupables de paris illégaux. Six d’entre eux ont été placés en détention provisoire le 10 novembre, tout comme le président d’Eyüpspor, un club de première division, dans le cadre d’une enquête judiciaire en cours.