Le marché boursier a clôturé la séance sur une note négative. Le benchmark a dévissé de –0,23% à 13231,1 points dans un volume modeste de 6,8 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse “Tunisie Valeurs”.

Le titre TUNINVEST s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action de la société s’est hissée de 4,3 % à 40,400 D, dans un volume relativement soutenu de 432 mille dinars.

Le titre STA s’est retrouvé dans le palmarès des meilleures performances. L’action du concessionnaire de la marque Cherry s’est bonifiée de 3,5 % à 39,000 D. La valeur a drainé un volume de 25 mille dinars sur la séance.

Le titre SITS s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action du promoteur immobilier a trébuché de -4,2 % à 3,000 D, dans de maigres échanges de 2 mille dinars.

Du côté des baisses, le titre BNA ASSURANCES a accusé une glissade de –2,3 % à 2,930 D. L’assureur a amassé un volume limité de 23 mille dinars sur la séance.

OTH a été la valeur la plus échangée de la séance en amassant un volume de 1,7 MD. Le titre a gagné 2,9 % à 8,630 D.