La sélection tunisienne de basket-ball débutera sa campagne de qualifications pour la Coupe du monde Qatar-2027 (27 août – 12 septembre).
La première fenêtre de ces qualifications se déroulera à la salle omnisports de Radès, avec des rencontres programmées à partir de 17h :
Jeudi 27 novembre : Tunisie – Nigéria
Samedi 29 novembre : Tunisie – Rwanda
Dimanche 30 novembre : Tunisie – Guinée
Ces trois matchs seront les premiers rendez-vous officiels pour les Aigles de Carthage dans leur quête de qualification pour le Mondial-2027.