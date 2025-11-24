La sélection tunisienne de basket-ball débutera sa campagne de qualifications pour la Coupe du monde Qatar-2027 (27 août – 12 septembre).

La première fenêtre de ces qualifications se déroulera à la salle omnisports de Radès, avec des rencontres programmées à partir de 17h :

Jeudi 27 novembre : Tunisie – Nigéria

Samedi 29 novembre : Tunisie – Rwanda

Dimanche 30 novembre : Tunisie – Guinée

Ces trois matchs seront les premiers rendez-vous officiels pour les Aigles de Carthage dans leur quête de qualification pour le Mondial-2027.