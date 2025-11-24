Le Wydad de Casablanca a réussi son entrée dans la phase de groupes de la Coupe de la Confédération de la CAF en s’imposant 3-0 à domicile face aux Kényans de Nairobi United, dimanche, lors de la première journée du groupe B.

Les Marocains ont rapidement pris l’avantage par Ayoub Boucheta, auteur de l’ouverture du score dès la 3e minute. Mohamed Bouchouari a doublé la mise juste avant la pause (45e), avant que Mohamed Rayhi ne scelle la victoire en fin de rencontre (86e).

Dans l’autre match du groupe, l’AS Maniema (RD Congo) a battu Azam FC (Tanzanie) 2-0. Grâce à sa meilleure différence de buts, le WAC prend ainsi la tête du groupe B à l’issue de cette première journée.