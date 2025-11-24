Le 30 novembre prochain, Tunis et Carthage s’apprêtent à vibrer au rythme des foulées. Près de 10 000 participants sont attendus pour cette 38ᵉ édition du Marathon COMAR, qui portera haut son slogan : « Courons pour une Tunisie verte ».

Derrière les chiffres impressionnants et l’ambiance festive, une réalité mérite d’être soulignée : ce marathon sera organisé de bout en bout par les propres troupes de COMAR et de Hayet, mobilisées avec passion et détermination.

Record de participation

Au 20 novembre, 6 072 coureurs étaient déjà inscrits, dont 1 301 étrangers représentant 50 nationalités. Le jour de la manifestation, les organisateurs s’attendent à près de 10 000 participants, confirmant l’ampleur internationale et populaire de l’événement.

Les chiffres annoncés par les organisateurs sont plus qu’éloquents :

847 marathoniens sur les 42,195 km mythiques

marathoniens sur les mythiques 3 107 semi-marathoniens

semi-marathoniens 1 880 coureurs populaires sur la course pour tous

coureurs populaires sur la course pour tous 238 enfants au Kids Marathon

Ces chiffres traduisent une dynamique sociale et culturelle unique : des athlètes venus d’Italie, de Chine, des États-Unis, du Cameroun ou encore du Japon partageront la même ligne de départ que des amateurs tunisiens, unis par la passion de la course.

Les équipes COMAR et Hayet au cœur de l’organisation

Ce qui rend cette édition exceptionnelle, c’est la mobilisation interne. L’organisation repose avant tout sur les moyens propres de COMAR et Hayet. Les collaborateurs ne se sont pas contenté d’être des spectateurs ou des soutiens logistiques : ils sont les véritables artisans de l’événement.

Ils ont assuré de bout en bout depuis la planification et la logistique jusqu’à l’accueil et la communication passant par la sécurité et l’animation. Leur implication est la plus grande preuve que l’entreprise ne délègue pas son identité : elle la vit et la porte à travers ses employés. Cette autonomie sera un gage de sincérité : le marathon ne sera pas une vitrine artificielle, mais une œuvre collective portée par des femmes et des hommes convaincus de son importance.

Les partenaires institutionnels – fédérations sportives, municipalités, ministères n’ont pas été du reste. Ils ont apporté leur appui et leur assistance et en prime les ministères de l’Intérieur et du Tourisme

Une course éco responsable

Sous le slogan « Courons pour une Tunisie verte », l’édition 2025 s’inscrit dans une démarche durable :

Nettoyage du parcours pour préserver l’environnement.

T shirts écoresponsables et emballages recyclables pour réduire l’empreinte écologique.

Accessoires durables pensés pour la longévité.

Nearshoring et recours aux fournisseurs locaux pour soutenir l’économie tunisienne.

L’initiative « Tounes Clean » se poursuit avec la plantation de 154 652 arbres, inscrivant l’événement dans une dynamique citoyenne et responsable.

Une fête populaire et inclusive

Le Marathon COMAR est ouvert à tous, sans distinction de genre, d’âge ou de niveau. Il impliquera les grandes fédérations tunisiennes : Athlétisme, Sport pour Handicapés, Sport Scolaire et Universitaire, Sport Pour Tous. Les avenues de Tunis se transformeront, dimanche 30 novembre, en un immense terrain de fête, où musique, animations et encouragements des spectateurs accompagneront les coureurs.

Le sport, une école de société

Au-delà de la performance, le Marathon COMAR rappelle que le sport est une école de vie et de citoyenneté :

il enseigne la discipline, l’effort et le respect des règles ;

il montre que la compétition peut être synonyme de solidarité et d’inclusion ;

il valorise l’engagement écologique comme une responsabilité collective ;

il offre aux enfants et aux jeunes une expérience éducative grandeur nature, où l’on apprend que l’effort partagé construit des valeurs communes ;

Dans une société en quête de repères, le sport deviendra un vecteur d’éducation, de cohésion et de transmission. Chaque faute sera une leçon : celle de la persévérance, de l’égalité et de l’espérance.

Le 30 novembre, Tunis ne se contentera pas de courir. Elle montrera que l’on peut organiser un événement d’envergure internationale par ses propres moyens, en mobilisant ses employés et en s’appuyant sur une conviction partagée. Le Marathon COMAR 2025 est une course pour la planète, pour l’inclusion et pour l’avenir, une démonstration que chaque foulée pourra contribuer à bâtir une Tunisie plus verte, plus solidaire et plus forte.

Pierre de Coubertin disait : « Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre »

Rien à ajouter

A.B.A