L’Italie n’est plus qu’à une victoire de conserver son titre en Coupe Davis. En ouverture de la finale disputée dimanche à Bologne, Matteo Berrettini a parfaitement lancé son équipe en s’imposant face à l’Espagnol Pablo Carreno.

Berrettini en patron pour le premier point

Opposé à un adversaire qu’il connaît bien, l’Italien, actuel 56e mondial mais ancien membre du top 10, a livré une prestation solide pour dominer Carreno (89e) en deux sets (6-3, 6-4). Finaliste à Wimbledon en 2021, Berrettini signe ainsi sa 11e victoire consécutive en simple dans la compétition, confirmant son statut de pilier de la sélection italienne.

Ce succès place l’Italie en position idéale pour décrocher un quatrième Saladier d’argent après ceux remportés en 1976, 2023 et 2024.

Cobolli peut offrir le titre

Le deuxième simple de la journée, prévu juste après le premier, pourrait être décisif. Flavio Cobolli, numéro 22 mondial, affrontera l’Espagnol Jaume Munar (36e). Une victoire de l’Italien scellerait le sort de la rencontre et offrirait au passage un troisième sacre consécutif à la Squadra Azzurra.

L’Espagne en quête d’un 7e titre

Face à cette Italie intraitable, l’Espagne dispute sa première finale depuis 2019 et tentera de renverser la situation pour espérer conquérir un septième titre en Coupe Davis. Le pays reste l’une des nations les plus titrées de la compétition, mais doit désormais réussir un sans-faute pour prolonger le suspense.