La 15e journée du championnat de Ligue 1 a été marquée, dimanche, par une pluie de buts et plusieurs résultats marquants, notamment la large victoire du Stade Tunisien au Bardo et les revers de l’Étoile du Sahel et de l’Olympique Béja devant leur public.

Le Stade Tunisien en démonstration

Au Bardo, le Stade Tunisien a signé l’un des succès les plus nets de la journée en s’imposant 4-0 face à l’AS Gabès. Amado Ndiaye (47’), Iyadh Riahi (53’), Youssef Saafi (71’) et Amir Jaouadi (89’) ont scellé une victoire qui permet au club bardolais de rester dans le trio de tête.

L’US Monastir s’impose à Soliman

À Bir Bouregba, l’US Monastir a décroché trois points précieux en battant l’AS Soliman (2-1). Moez Haj Ali (45’) a ouvert la marque avant que Mehdi Ganouni (66’) ne double la mise. Dhiaddine Jebli a réduit l’écart (69’), sans empêcher la défaite des locaux.

Succès à l’extérieur pour le CA et le CSS

Le Club Africain a dominé l’Olympique Béja 1-0 grâce à Mohamed Sadok Mahmoud (39’). De son côté, le CS Sfaxien s’est imposé 1-0 à Sousse contre l’Étoile du Sahel, grâce à un penalty transformé par Hichem Baccar (23’).

Les résultats de samedi

La veille, l’AS Marsa avait battu la JS Omrane (2-1), tandis que l’ES Métlaoui s’était imposée en fin de match à Kairouan (1-0). À Tataouine, l’ES Zarzis a dominé le CA Bizertin 3-0 à huis clos.

Un classement toujours dominé par l’Espérance

En tête, l’Espérance de Tunis (31 points) reste provisoirement leader avec un match en moins face à l’US Ben Guerdane. Le Club Africain et le Stade Tunisien suivent à une longueur.