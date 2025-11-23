Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a annoncé dimanche son intention d’ouvrir pour la première fois le capital du club à des investisseurs externes. Cette décision, présentée comme un moyen de « préserver et accroître la valeur » de l’institution madrilène, pourrait transformer en profondeur son modèle économique fondé historiquement sur les socios.

Un changement structurel majeur

Pérez a indiqué qu’un actionnaire minoritaire pourrait entrer au capital à hauteur de « 5 %, ou 10 % maximum ». L’initiative marque une évolution notable pour le club, dont les quelque 100 000 socios demeurent les seuls détenteurs du pouvoir décisionnel.

La proposition sera soumise au vote lors d’une assemblée extraordinaire, dont la date n’a pas encore été fixée.

Une filiale pour préserver le contrôle des socios

Le président merengue a précisé qu’une filiale serait créée afin de maintenir « le contrôle absolu » des socios sur les décisions du club. Les investisseurs extérieurs seraient associés à cette structure via une participation minoritaire de long terme.

Selon Pérez, cette adaptation vise à permettre au Real Madrid de faire face « aux défis de l’avenir » tout en protégeant son patrimoine institutionnel.

Budget record et rappel du projet de Superligue

Durant l’assemblée générale, Florentino Pérez a également présenté un budget record pour la saison 2025-2026, estimé à plus de 1,2 milliard d’euros, approuvé par une large majorité.

Il a, en outre, réaffirmé que la Superligue restait selon lui « indispensable » pour assurer la compétitivité du football européen. Il s’est félicité de la décision de la Cour d’appel de Madrid, qu’il qualifie de « fin du monopole de l’UEFA », estimant que l’instance européenne avait abusé de sa position dominante en bloquant la création de la compétition.