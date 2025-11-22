Nottingham Forest, avant-dernier au coup d’envoi, est venu infliger samedi une lourde défaite au tenant du titre Liverpool (3-0), battu pour la sixième fois en sept matchs de championnat.

Défaits sur le même score à Manchester City avant la trêve internationale,les Reds reculent à la 11e place avec 18 points en attendant le reste de la 12e journée.

Liverpool cherchera à redresser la barre lors des matches à venir contre West Ham, Sunderland et Leeds, même si le pedigree supposément inférieur de l’adversaire ne semble pas être un gage de réussite en ce moment.

Nottingham Forest (16e, 12 points), désormais entraîné par Sean Dyche, sort lui de la zone de relégation après avoir empoché, à Anfield, une deuxième victoire en trois matchs (contre un match nul).