La 15e journée du championnat Elite de handball s’est jouée samedi dans six salles. Plusieurs équipes ont confirmé leur dynamique, tandis que d’autres ont cédé face à des adversaires plus efficaces. Les écarts de score reflètent des rencontres rythmées et souvent dominées par les équipes visiteuses.

Sakiet Ezzit s’impose à Teboulba

À la salle de Teboulba, l’AS Teboulba a été dominée par le CS Sakiet Ezzit (25–35). Les visiteurs ont pris l’avantage dès les premières minutes et ont maintenu un rythme soutenu jusqu’à la fin. Cette victoire permet au CSS Ezzit de rester au contact du haut de tableau.

Moknine solide au Bardo

Au Bardo, le Stade Tunisien n’a pas réussi à contenir le SC Moknine (25–32). Moknine a imposé son tempo en attaque, tandis que le Stade Tunisien a manqué de constance dans les phases décisives. Le SCM confirme ainsi sa place dans le groupe de tête.

Mahdia fait la différence à Ksour Essef

À Ksour Essef, l’EM Mahdia a pris l’avantage face au CSKsour Essef (25–29). Les visiteurs ont construit leur succès grâce à une meilleure gestion de fin de match. Le CSKE reste derrière dans le classement après cette nouvelle défaite.

Un nul accroché à Jammel

Dans la salle de Jammel, le CHB Jammel et l’Étoile du Sahel se sont séparés sur un score de parité (30–30). Les deux équipes ont alterné domination et repli, sans parvenir à faire la différence. Ce nul maintient l’ESS dans le trio de tête.

L’Espérance confirme à Béni Khiar

L’Espérance de Tunis a signé une large victoire sur le BS Béni Khiar (32–23). L’EST a imposé son rythme tout au long de la rencontre. Ce succès lui permet de rester en tête du championnat, à égalité de points avec le Club Africain.

Le Club Africain s’impose à Hammamet

À Hammamet, le Club Africain l’a emporté face à l’AS Hammamet (29–25). Le CA poursuit ainsi son parcours solide en championnat et partage la première place avec l’Espérance.

Un classement dominé par deux leaders

L’Espérance sportive de Tunis et le Club Africain sont en tête avec 43 points chacun après 15 journées. L’Étoile du Sahel suit avec 36 points.

Le CS Sakiet Ezzit est quatrième avec 35 points. Le SC Moknine et le CHB Jammel totalisent 31 points.

Dans la seconde moitié du tableau, le BS Béni Khiar compte 29 points, suivi de l’AS Hammamet et de l’EM Mahdia (25 points). Le Stade Tunisien est dixième avec 23 unités. Le CS Ksour Essef (21) et l’AS Teboulba (17) ferment la marche.